Freaks Out: ecco la data di uscita del film di Gabriele Mainetti (Di martedì 11 febbraio 2020) 01 Distribution ha comunicato la data di uscita di Freaks Out, nuovo lungometraggio di Gabriele Mainetti. Finalmente 01 Distribution ha svelato la data di uscita di Freaks Out, nuovo lungometraggio del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti. Dopo una lunga lavorazione il film approderà nelle sale il 22 ottobre. Best Movie comunica la notizia che i fan attendevano da tempo, finalmente Freaks Out ha una data di uscita dopo una lunga e faticosa fase di post-produzione che ha visto Gabriele Mainetti volare negli Stati Uniti per ultimare il film. Il film scritto da Mainetti e Nicola Guaglianone può contare su un cast davvero stellare composto da Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, ... movieplayer

Noovyis : (Freaks Out: ecco la data di uscita del film di Gabriele Mainetti) Playhitmusic - - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Dice Best Movie che Freaks Out di Gabriele Mainetti uscirà al cinema il prossimo 22 ottobre. E aggiungo io: andrà anche… - jan_novantuno : Dice Best Movie che Freaks Out di Gabriele Mainetti uscirà al cinema il prossimo 22 ottobre. E aggiungo io: andrà a… -