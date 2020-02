Firenze Parcheggi: adesso si paga anche col sistema contactless (Di martedì 11 febbraio 2020) Si chiama Card In Card Out ed è la novità presentata da Firenze Parcheggi, per consentire alla propria utenza di entrare ed uscire daiParcheggi, senza scendere dall'auto e senza utilizzare il contante peri pagamenti firenzepost

