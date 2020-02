Enjoy - Ridere fa bene spostato in seconda serata (Di martedì 11 febbraio 2020) Ridere fa bene, ma non alla prima serata di Italia 1. Dopo due appuntamenti in prime time, infatti, Enjoy è stato spostato in seconda serata: questo vuole che i due appuntamenti rimasti, quello del 16 e del 23 febbraio 2020, andranno in onda intorno alle 23:50.Lo show condotto da Diana Del Bufalo e con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono ha cercato di proporre un intrattenimento per la domenica sera che si differenziasse dalla fiction di Raiuno, dal talk di Raidue e dalle esclusive choc di Canale 5. Purtroppo, però, l'obiettivo -almeno in termini di ascolti-, non è stato raggiunto. La recensione di Enjoy - Ridere fa bene Enjoy - Ridere fa bene spostato in seconda serata pubblicato su TVBlog.it 11 febbraio 2020 14:32. blogo

zazoomnews : Enjoy – Ridere Fa Bene: il talent comico di Italia1 declassato in seconda serata - #Enjoy #Ridere #Bene: #talent… - marcostabile : Ho provato a corrompere dianadelbufalo ! Incorruttibile!??????? ENJOY ridere fa bene! . . . @colorado_tv… -