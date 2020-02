Ecco perché Dyson Airwrap è il regalo più desiderato per San Valentino (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo vogliono tutte, lo comprano tutte e chi non lo fa è perché se lo fa regalare. Da quando è stato lanciato nel 2018, il kit da styling Dyson Airwrap ha rivoluzionato le abitudini di asciugatura dei capelli delle donne, e il mondo dello styling domestico è cambiato per sempre. perché grazie a questo concentrato di tecnologia, il fai-da-te delle acconciatura è stato semplificato, velocizzato, senza andare a discapito del risultato, paragonabile a quello di un salone da parrucchiere. L’hair kit dei miracoli è stato per questi ovvi motivi catapultato alla posizione n.1 della wish list delle donne. E quale occasione migliore, se non San Valentino, per venirne in possesso? «Me lo ha consigliato la mia amica perfetta. Quella bella, che indossa solo Manolo Blahnik, che non ha mai un capello fuori posto e che riesce sempre a far tutto. Adesso ho capito il suo segreto». «È veloce, ti ... vanityfair

Giorgiolaporta : Ecco perché la #sinistra ha il terrore delle #foibe. Pensioni #Inps ai massacratori jugoslavi, medaglia d'oro del… - matteorenzi : Fare i populisti riesce a tutti, fare politica no. Il problema non è semplicemente la prescrizione ma la divisone g… - Capezzone : Domanda: perché svegliarsi presto la mattina? Ecco una risposta convincente ?? -