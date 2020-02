Diodato e Levante, colpo di scena sulla canzone vincitrice di Sanremo 2020. Lo ha detto proprio lui (Di martedì 11 febbraio 2020) Di Levante in quel pezzo non c’è niente. Si smentisce da solo Diodato raccontando il significato di “Fai rumore”, il pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Sembra infatti che non sia davvero dedicato alla sua ex fidanzata Levante. Le teorie si sprecano dopo il trionfo del cantante tarantino alla kermesse, accompagnato dalle inevitabili congetture di gossip. Dopo la parziale ammissione a Domenica In, però, l’artista ha fatto un passo indietro: al contrario di quanto dichiarato a Mara Venier, il brano non parlerebbe della relazione ormai finita con la collega (peraltro anche lei tra i Big in gara). In un’intervista a La Nazione, Diodato ha smentito di aver scritto “Fai rumore” per Levante. Attenzione, però, perché il suo nuovo album “Che vita meravigliosa” in uscita (guarda caso) il giorno di San Valentino conterrebbe un altro brano su di lei: “No, nel nuovo album c’è un altro ... caffeinamagazine

