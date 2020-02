Coronavirus: 10 semplici regole per proteggersi e non farsi infettare (Di martedì 11 febbraio 2020) Sale il numero di infezioni confermate nell’epidemia di Coronavirus in Cina. Le cifre ufficiali indicano 42.638 persone contagiate. Lo ha comunicato il governo di Pechino, che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita. La triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1.016 morti. Intanto anche in Italia aumenta l’allarmismo (secondo gli esperti attualmente non necessario). Ma qual è il modo migliore per proteggersi ed evitare l’eventuale trasmissione del virus? 10 semplici regole per proteggersi al meglio Indossare la mascherina in modo che aderisca il più possibile al volto; Toglierla e gettarla con cautela, come se fosse contaminata: quindi sfilarla dalle orecchie e non portarla a contatto con la bocca; Non toccarsi il viso con le mani; Tossire e starnutire coprendosi il volto con il braccio ... velvetgossip

