Come si è infortunato Pavoletti? Dalla caduta in discoteca alla multa del Cagliari: tutte le ipotesi (Di martedì 11 febbraio 2020) “Il destino è crudele, ora non riesco a sorridere”. Questo il messaggio che Leonardo Pavoletti ha lasciato su Instagram per commentare tristemente la notizia del suo secondo infortunio nel giro di pochi mesi. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro a fine agosto, ecco un altro infortunio. Stessa triste diagnosi: legamento crociato, ancora del ginocchio sinistro. Tradotto: stagione finita per l’attaccante del Cagliari. Un colpo durissimo per lui che stava tornando in campo, ad un passo dal ritorno. La luce in fondo al tunnel, poi di nuovo il crack. E il buio. E una domanda che ora persiste: Come si è fatto male Pavoletti? Prendiamo in esame le varie ipotesi uscite in queste ore. Il Cagliari multa Pavoletti, quanto c’è di vero? View this post on Instagram Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, ... italiasera

italiaserait : Come si è infortunato Pavoletti? Dalla caduta in discoteca alla multa del Cagliari: tutte le ipotesi… - FlavianoMorini : A me non interessa dove si è infortunato #Pavoletti (certamente non in campo), piuttosto rifletto sul fatto che bas… - davistudio1 : @ItalyinBY salve sono in by e mi sono infortunato!volevo sapere come procedere per la legalizzazione del certificat… -