Ancelotti: «A Napoli è finita per i risultati e per altro. Non puoi chiedermi di usare la frusta» (Di martedì 11 febbraio 2020) Beppe Severgnini sulle pagine del Corriere della Sera intervista Carlo Ancelotti per la prima volta dopo il suo esonero al Napoli. L’allenatore dell’Everton ha parlato dell’atmosfera speciale che esiste negli stadi inglesi, della differenza fondamentale con l’Italia «Qui c’è un ambiente diverso. In Inghilterra non si viene offesi, per esempio. L’insulto è fastidioso. In alcuni stadi italiani hai l’impressione che la gente ti odi, magari perché hai cambiato squadra» C’è poi il racconto della sua esperienza a Napoli, città meravigliosa «Vivere a Napoli è una delle più belle cose che possano capitare» E del suo addio prematuro con il passaggio all’Everton, un addio che Ancelotti avrebbe evitato, ma che si annusava nell’aria «Poi un po’ per i risultati, un po’ per altre difficoltà, si è chiuso il rapporto. Io vengo esonerato il 12 dicembre, ... ilnapolista

napolista : Ancelotti: «A Napoli è finita per i risultati e per altro. Non puoi chiedermi di usare la frusta» Al Corriere dell… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: L'ANALISI - Gallo: 'Che Ancelotti abbia fatto male quest'anno a Napoli, non ci piove, ha ereditato però una macchina a fi… - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Gallo: 'Napoli rifiuta le persone col pedigree, ma ama gli outsider' - -