2K Silicon Valley diventa 31st Union e sta lavorando ad una nuova IP (Di martedì 11 febbraio 2020) 2K Silicon Valley è stata fondata nel febbraio dello scorso anno e oggi 2K ha annunciato il nome ufficiale dello studio: 31st Union. Lo studio sta lavorando su un'unica nuova IP e ha in comune piani di espansione a livello internazionale, a partire da una sede in Spagna.Lo studio è diretto da Michael Condrey, che ha lasciato Sledgehammer Games nel 2018 e ha assunto il suo nuovo ruolo l'anno scorso. Con oltre un anno alle spalle in 2K, Condrey condivide la sua eccitazione per il nuovo studio. "31st Union inizia in modo incredibile con un team appassionato e di talento, una cultura intenzionale che sostiene l'inclusività e una maggiore rappresentanza con una nuova IP ambiziosa e ispirata di cui siamo estremamente entusiasti. Il nostro nome e studio rappresentano lo spirito della California nella sua ricca diversità di pensiero, arte, musica, innovazione e rappresentazione culturale che ... eurogamer

Eurogamer_it : 31st Union è il nuovo nome di #2K Silicon Valley. - igolmar : RT @JacobinItalia: La lotta per il diritto alla casa delle donne dell’organizzazione no profit Moms 4 Housing è diventata il simbolo delle… - Max_Mainardi : RT @JacobinItalia: La lotta per il diritto alla casa delle donne dell’organizzazione no profit Moms 4 Housing è diventata il simbolo delle… -