WTA San Pietroburgo 2020: Sakkari avanti col brivido, vincono anche Rybakina e Potapova (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si sono giocate oggi le prime tre partite del tabellone principale del torneo WTA Premier di San Pietroburgo, il cui tabellone è particolarmente ricco di sfide interessanti già dal primo turno. In Russia le prime quattro teste di serie (la svizzera Belinda Bencic, l’olandese Kiki Bertens, la ceca Petra Kvitova e la britannica Johanna Konta) usufruiscono di un bye. Per quel che concerne la giornata odierna, si è iniziato con il successo della testa di serie numero 8, la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4 sulla ceca Katerina Siniakova in poco meno di un’ora e 20 minuti: è la seconda volta che la numero 25 del mondo batte la sua avversaria odierna su 4 confronti. A seguire, nel derby tra qualificate russe, Anastasia Potapova ha impiegato un tempo praticamente identico a battere Liudmila Samsonova per 6-2 6-4, ottenendo quanto non aveva avuto ... oasport

