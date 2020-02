Università, soldi per assumere 1.600 ricercatori. Ma in dieci anni persi diecimila docenti. Conte: “Faremo piano pluriennale di reclutamento” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un (piccolo) pensiero per l’Università dimenticata. In ritardo, con fondi riciclati da altri capitoli di spesa e un piano che di straordinario non ha quasi nulla (lo avevano già fatto gli ultimi tre governi). Ma sempre meglio di niente: il governo si prepara ad assumere 1.600 nuovi ricercatori. Lo fa a distanza di poco più di un mese dalle dimissioni dell’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che per la mancanza di finanziamenti alla ricerca se n’era andato sbattendo la porta e adesso al Fatto.it rivendica il suo gesto: “Questo non è un provvedimento da Milleproroghe: se in manovra non c’era e adesso viene approvato in fretta e furia è anche il risultato delle mie dimissioni. Lo dico con un pizzico di amarezza, ma se sono servite per rimettere al centro dell’agenda la ricerca sono contento”. Anche se poi l’ex ministro e parlamentare del Movimento 5 stelle, ora passato al ... ilfattoquotidiano

nzingaretti : La società italiana ci indica una priorità: investire nella scuola, nell'università e nella ricerca scientifica. Ne… - fattoquotidiano : Università, soldi per assumere 1.600 ricercatori. Ma in dieci anni persi diecimila docenti. Conte: “Faremo piano pl… - alexfelici : @Prudenza_Le_Mat @StalinZio @linda_nataloni E poi le università già li hanno spesi quei soldi in infrastrutture e p… -