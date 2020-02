Traffico Roma del 10-02-2020 ore 20:00 (Di lunedì 10 febbraio 2020) SUL RACCORDO ANULARE SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED ANAGNINA . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA Roma FIUMICNO TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI VERSO IL RACCORDO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI GROTTAROSSA NEI PRESSI I VIA GERMANA STEFANINI. TRAFFICATA VIA GREGORIO VII CON RALLENTAMENTI TRA PIAZZA PIO XI E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA VERSO LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE ANTONIO CIAMARRA IN PROSSIMITA’ DI VIA BRUNO BUOZZI . C’E’ MOLTO Traffico VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE ALL21.00 E’ IN PROGRAMMA UN CONCERTO PRESSO L’ATLANTICO LIVE. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO POI NEL QUARTIERE TRIESTE, IL CORTEO PARTITO .DA PIAZZA TRASIMENO CHE GIUNGERA’ PIU’ TARDI IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 20.30 PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2020 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 19:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -