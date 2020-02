Star Wars: The Skywalker Saga, la prima immagine del Box Set (Di martedì 11 febbraio 2020) Lucasfilm ha condiviso online la prima immagine del cofanetto da collezione Star Wars: The Skywalker Saga, che contiene tutti i film. Star Wars: The Skywalker Saga, il cofanetto da collezione che contiene tutti i film della Saga in formato 4K Blu-Ray, sarà in vendita negli Stati Uniti il 31 marzo e online è stata condivisa la prima immagine ufficiale. La storia della famiglia Skywalker, iniziata 42 anni fa con il film diretto da Guerre stellari, si è ufficialmente conclusa con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ora i fan americani e canadesi potranno acquiStare un box set che comprende tutti i nove film in alta definizione. I lungometraggi saranno infatti in formato 4K Blu-Ray e il costo del cofanetto è di ... movieplayer

