Sanremo, Mara Venier rifiuta l’invito del direttore di Rai 1: “Non ci penso proprio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non sono ancora appassiti i fiori sulle scale dell’Ariston che è già tempo di Sanremo 2021. Facile ipotizzare un Amadeus bis dopo gli ascolti incredibili di questo settantesimo Festival, ma il nuovo direttore di Rai 1, Coletta, sul piatto ha messo anche una nuova variabile: Mara Venier. Il rifiuto di Mara Venier Il neo direttore ha chiesto proprio alla signora della domenica se fosse interessata a condurre Sanremo: “Ci hai mai pensato, è nei tuoi progetti?”. La Venier, a sorpresa, ha però smentito categoricamente: “No! Non ci penso proprio. Io sto bene seduta, no no… Famme sta seduta sulla mia poltrona, che sto tanto bene!”. La Venier ha calcato il palco dell’Ariston nella finale di sabato: ha sceso le scale senza scarpe e ha portato tutto il suo essere verace (per questo il suo voto nelle nostre pagelle della finale è stato alto). Un intervento insolitamente breve che però ha ... thesocialpost

