Roma | Totti a caccia di giovani calciatori | fondate due società di scouting

Totti crea due società di consulenza per club e calciatori a Roma – VIDEO : Nuovi progetti per Francesco Totti, ex capitano e leggenda della Roma: ecco l’annuncio della bandiera giallorossa – VIDEO Nuova vita per Francesco Totti. Il campione ex Roma attraverso il proprio profilo Twitter ha comunicato di aver fondato due società di consulenza per l’assistenza di club e calciatori di Roma. Le due società si chiameranno CT10 e IT Scouting. Ecco il VIDEO di presentazione condiviso sui social dal campione ...

Roma - per Dzeko domenica fuori porta. E incontra…Totti! – FOTO : Roma, Dzeko trascorre la domenica in un ristorante a circa 60 chilometri dalla Capitale. E a sorpresa incontra Francesco Totti Edin Dzeko ha approfittato del giorno libero lasciato da Paulo Fonseca per trascorrere un tranquillo pranzo fuori Roma con la famiglia. Il bosniaco si è recato in un noto locale a circa 60 chilometri dalla Capitale, l’Isola del Pescatore, per godersi la domenica. L’attuale attaccante giallorosso ha ...

Bruno Conti/ 'Io vengo dopo Francesco Totti - il massimo per la Roma' - Vieni da me - : Bruno Conti oggi ospite a Vieni da me: l'ex Roma a 360° tra carriera e vita privata, a partire dal grande amore con la Capitale.

Totti l’ha fatto di nuovo - mette like a Buffon dopo la vittoria della Juventus sulla Roma [FOTO] : L’ultima partita di Coppa Italia ha visto il successo della Juventus contro la Roma, momento magico da parte della squadra di Maurizio Sarri che si candida ad essere protagonista anche in campionato e Champions League, in Serie A è aumentato il distacco sull’Inter, in Europa il pensiero è rivolto agli ottavi di finale. Nuova prova di forza per la Juventus contro la Roma, i bianconeri hanno chiuso i conti già nei primi 45 minuti ...

Bufera sui social : i tifosi della Roma attaccano Totti per il like a Buffon : Buffon che festeggia su Instagram la vittoria della Juve in Coppa Italia sulla Roma, e Francesco Totti che ci mette un “like”. Da lì alla Bufera Romana è un attimo. Ma come, l’idolo della Roma e profeta in patria della Romanità giallorossa che pubblicamente etichetta con un “mi piace” la disfatta della squadra di Fonseca? Proprio con la Juve poi? No, non l’hanno presa bene nella capitale. Sui social, ...

Francesco Totti - il like a Buffon dopo il crollo della Roma con la Juventus : Monta la polemica social tra i tifosi della Roma. Nelle ore successive alla vittoria della Juventus contro la Roma, il capitano di mille battaglie, Francesco Totti, ha messo "mi piace" ad un post Instagram del grande amico Gianluigi Buffon. Il gesto social non è affatto piaciuto ai tifosi Romanisti,

Roma - bufera social su Totti : il like ad un post di Buffon scatena le proteste dei tifosi : Dopo i casi dei post su Alessandro Florenzi e quello di Christian Vieri, l'ex capitano giallorosso è finito nel mirino della protesta social dei tifosi della Roma. Ad alimentare la nuova bufera è stato un like che Francesco Totti avrebbe messo ad un messaggio pubblicato da Gigi Buffon su Instagram.Continua a leggere

Totti : “Tornare alla Roma? Mai dire mai. Addio non è stata mia scelta” : L'ex capitano intervistato da DAZN: "Non mi hanno fatto fare il dirigente perché ero ingombrante. Ora mi piacerebbe fare scouting di giovani".

Totti apre ad un clamoroso ritorno alla Roma : “mai dire mai. Da dirigente ero ingombrante” : “Mai dire mai”. Così ha risposto l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, intervistato da DAZN, ospite di Diletta Leotta nello spazio ‘Linea Diletta’, riguardo alla possibilità di un suo ritorno a Roma con un’altra proprietà e con un altro ruolo. “Perché il dirigente non me l’hanno fatto fare? Perché ero ingombrante“, ha aggiunto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Totti : «Addio al calcio? Due anni per metabolizzarlo. Un ritorno alla Roma…» : Totti si confessa: «Addio al calcio? Inaspettato, l’ho metabolizzato dopo due anni. Tornare alla Roma? Mai dire mai» L’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni a tutto tondo del classe ’76: «L’addio alla Roma? E’ arrivato un po’ inaspettato, ma giusto. Ora l’ho metabolizzato, ma c’ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia. Tornare alla Roma ...

Totti : “Tornare alla Roma? Mai dire mai! Sarei stato un dirigente ingombrante” : Francesco Totti si è raccontato a DAZN e nel corso dell'intervista concessa a Diletta Leotta ha toccato tanti temi, tra cui quello della sua nuova vita nel mondo del calcio: "Procuratore è una parola vecchia, passata: ma mi piacerebbe fare lo scouting di giovani..". Sul suo recente passato ha affermato: "Perché il dirigente non me l’hanno fatto fare? Perché ero ingombrante!".Continua a leggere

Il selfie di Totti nel derby di Roma – 11 gennaio 2015 – VIDEO : L’11 gennaio 2015, dopo la doppietta alla Lazio nel derby di Roma, Francesco Totti si rende protagonista di un’esultanza che passerà alla storia Nel mondo del calcio il valore di un gol non si limita soltanto alla modifica di un risultato parziale. Esso è innanzitutto un momento, un istante, una frazione di gioco in cui un singolo giocatore è al centro di tutto, in quell’arena gremita di tifosi che ...

Totti - altro like indigesto ai tifosi della Roma : stavolta è per la Lazio : Dopo il caso su Florenzi, nuove polemiche per un altro like messo sui social da Totti agli auguri di Vieri per i 120 anni della Lazio Bobo Vieri ha fatto gli auguri alla Lazio per i suoi 120 anni, e Totti ha messo like alla foto sulla sua rivale storica. Vieri e Totti sono grandi amici, ma i tifosi della Roma non hanno gradito il “cuore” su Instagram, pochi giorni dopo la polemica del presunto like messo a un commento negativo su ...

Lorenzo Pellegrini si racconta - bambole rotte alla sorella per farci un pallone : la malattia - la Roma e Totti : Lorenzo Pellegrini è tra i migliori centrocampisti del campionato. Decisivo fino a questo momento con le sue giocate e con i suoi assist nella stagione della Roma. Intervistato da Walter Veltroni per “La Gazzetta dello Sport“, il centrocampista ha spaziato tra l’infanzia e l’attualità, ricordando i momenti più felici ma anche quelli più difficili e tristi della sua vita e della sua carriera. Gli inizi: «Mio padre ha ...