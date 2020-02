Prescrizione: ipotesi emendamento a milleproroghe ancora in campo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – L’ipotesi di un emendamento del governo al milleproroghe sul cosiddetto lodo ‘Conte bis’ non è stata abbandonata ma è tuttora in campo. Lo si apprende da fonti di governo. Ci sono stati dei problemi tecnici, spiegano le stesse fonti riguardo alla querelle sulla Prescrizione, ma la via dell’emendamento al milleproroghe è ancora percorribile.L'articolo Prescrizione: ipotesi emendamento a milleproroghe ancora in campo CalcioWeb. calcioweb.eu

Eternit bis - l'ex patron Schmidheiny a giudizio per omicidio volontario : sfuma l'ipotesi Prescrizione : Il manager svizzero, già nella bufera per le sue frasi choc contro l'Italia in una recente intervista, è accusato di avere provocato la morte di 392 persone

Prescrizione - ipotesi sospensione di due anni per gli assolti in primo grado : Tra i punti chiave dell’intesa nella maggioranza anche controlli sui tempi dei giudizi. Possibile l’avvio dell’azione disciplinare contro i magistrati negligenti

Maria Elena Boschi - agguato al Pd : "Sulla Prescrizione l'ipotesi migliore è quella di Forza Italia" : È guerra aperta sulla riforma della prescrizione . Tra i più strenui oppositori della proposta firmata dal grillino Alfonso Bonafede c'è lei: Maria Elena Boschi . "Bisogna accelerare i tempi della giustizia e con questa riforma si fa l'opposto intasando i tribunali di processi senza fine - riferisce i

Prescrizione - nessuna intesa in maggioranza. Bonafede : “Passi avanti. Da Conte input per ipotesi distinzione tra condannati e assolti” : Una distinzione tra condannati e assolti. Una declinazione diversa dalla Prescrizione per i primi e per i secondi. È questa la novità sulla quale ragiona la maggioranza al termine dell’ultimo vertice sulla giustizia. Dopo quattro ore di riunione è arrivta l’ennesima fumata nera. Il guardasigilli Alfonso Bonafede però è ottimista: “Nella riunione di oggi ci sono stati importanti passi avanti per portare in tempi brevi la riforma ...

Davigo parte dal presupposto che l'ipotesi di avere "l'assoluzione" per prescrizione