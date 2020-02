Oscar 2020: Renée Zellweger vince il suo secondo Oscar e onora Judy Garland [VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Renée Zellweger ha vinto il suo secondo Oscar. Questa volta l'attrice ha ottenuto la statuetta nel ruolo da protagonista e ha definito Judy Garland un'eroina. mondofox

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -