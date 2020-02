Live Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane si sottopone alla “macchina della verità” e poi sbotta: “Ho sbagliato a venire, una buffonata” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ormai ex fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, è stato ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e si è sottoposto alla cosiddetta “macchina della verità” del programma di Canale 5 per dimostrare che le accuse di tradimento mosse nei suoi confronti sono false. Lui sostiene infatti di non aver mai tradito Antonella Elia – ora nella casa del Grande Fratello Vip – e di non aver mai baciato la donna assieme alla quale è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati dal settimanale “Chi“, ovvero la sua ex, Fiore Argento. Il test compiuto dalla macchina della verità però l’ha smentito e così è sbottato: “E’ tutto manipolato rifacciamo tutto e porto io un perito. Non dovevo venire perché è una buffonata“. “Non tollero queste affermazioni”, l’ha bloccato subito Barbara ... ilfattoquotidiano

