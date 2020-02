Instagram vuole mettere la pubblicità nei video di Igtv (Di lunedì 10 febbraio 2020) Igtv logo (foto: Instagram) Instagram è al lavoro su un meccanismo che consentirebbe di monetizzare i video caricati su Igtv. Scoperto da Jane Manchun Wong grazie alle sue magie tramite il reverse engineering, il programma è in fase di test interno e permetterebbe ai partner di Instagram di integrare nei video Igtv annunci pubblicitari a metà del filmato, esattamente come Facebook ha iniziato a fare da tempo. https://twitter.com/wongmjane/status/1225613961707438080 Gli screenshot pubblicati da Wong mostrano che i partner di Instagram saranno in grado di “guadagnare saldi pubblicando brevi annunci sui video Igtv”. Finora i soldi guadagnati dalle star di Instagram arrivano esclusivamente da sponsorizzazioni con marche esterne al social network, che pagano gli influencer per far pubblicità ai loro prodotti. La scelta di Instagram di aprire alla monetizzazione dei contenuti Igtv potrebbe ... wired

