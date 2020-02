Influenza: la partita è ancora aperta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nelle settimane in cui tutta la nostra attenzione è rivolta al Coronavirus, in Italia ad uccidere è ancora l’Influenza stagionale. Secondo gli ultimi dati della sorveglianza epidemiologica Influenet diffusi proprio nei giorni scorsi dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’epidemia in Italia sono stati già registrati 4.266.000 casi di sindrome Influenzale e la fascia pediatrica risulta quella maggiornamente colpita con la più alta incidenza di casi. Riguardo al monitoraggio dei casi gravi il sistema Flunews ha fino ad oggi registrato 78 casi gravi di Influenza confermata in laboratorio, 15 dei quali si sono trasformati in decessi. Nel 77% dei casi ha interessato soggetti a rischio perché affetti da diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, per i quali il nostro sistema sanitario nazionale prevede peraltro l’offerta ... meteoweb.eu

