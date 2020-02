È un errore gigantesco quello di Giua, una valutazione presuntuosa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Implacabili i giudizi dei quotidiani sull’arbitrato di Giua in Napoli-Lecce. È l’episodio del fallo su Milik che lascia tutti di stucco, non perché non possa esserci un errore di valutazione da parte del direttore di gara, come ha sottolineato anche Giuntoli bel postpartita, ma perché l’arbitro si rifiuta di andare a controllare il monito del Var Corriere dello Sport 4 Gli manca la capacità di gestire le fasi meno roventi della partita e non gli difetta la presunzione. Il finale è disastroso, per scelte anche su episodiche sono visibili senza che fosse necessario l’aiuto della tecnologia. Un messaggio per il designatore, chiarissimo Gazzetta dello Sport 5 L’episodio di Milik, che ci mette del suo per confonderlo, macchia la sua direzione. E il Var ci mette il carico da 90. Il Mattino 4,5 Anche prima del minuto fatale, il 73′, dirige ... ilnapolista

napolista : È un errore gigantesco quello di #Giua, una valutazione presuntuosa I quotidiani bocciano la direzione di Giua, so… - IlDubbio2 : @AceccKramer @Antonio_DiSiena @CarloCalenda Tutti gli incidenti hanno un 'fattore umano'. T U T T I. Si chiama 'fa… - politicallyITA : @sfiber_castro @markorusso69 Vero. Un errore Politico madornale, credevano di prendersi i voti della destra e porta… -