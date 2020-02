Come nasce un'epidemia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Deforestazione, metropoli sovraffollate, allevamenti intensivi, traffico di animali selvatici: per virus, batteri e altri agenti patogeni, il nostro mondo è sempre più appetibile. di Giancarlo Sturloni Il nuovo coronavirus 2019-nCoV è solo l'ultimo arrivato. Dall'ebola all'AIDS, dalla SARS all'influenza aviaria, negli ultimi tempi abbiamo assistito alla ripetuta comparsa di malattie contagiose causate da nuovi virus. Da dove sbucano? È vero che le epidemie stanno diventando più frequenti? (...) - Scienza e Tecnologia / Pandemia, , epidemia, Coronavirus feedproxy.google

