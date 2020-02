Allerta meteo nel Centro-Sud: le zone a rischio maltempo (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Protezione Civile lancia l’Allerta meteo nel Centro-Sud Italia: ecco le zone più a rischio per il maltempo Dopo un mese di belle giornate soleggiate e di clima primaverile, ora si attendono bruschi cali delle temperature e piogge abbondanti nelle zone del Centro-Sud dell’Italia. Già da lunedì 10 febbraio e per almeno i prossimi tre … L'articolo Allerta meteo nel Centro-Sud: le zone a rischio maltempo proviene da www.inews24.it. inews24

