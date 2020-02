Tunisino attira 19enne in un casolare e la stupra: incastrato dal Dna (Di domenica 9 febbraio 2020) Federico Garau Finito dietro le sbarre del carcere Don Bosco con l'accusa di violenza sessuale, il 30enne ha continuato a dichiarare che fra lui e la ragazza c'era stato solo un rapporto orale consenziente. I risultati del tampone vaginale eseguito sulla studentessa lo incastrano Subirà il giudizio immediato il 30enne Tunisino accusato di avere violentato una giovane livornese a Pisa la scorsa estate. In questi mesi, lo straniero ha continuato a professarsi innocente ma, stando alle ultime notizie riportare, è stato incastrato dalle tracce del suo Dna rinvenute sulla vittima. I fatti contestati, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si erano verificati durante la notte fra il 6 ed il 7 di agosto scorsi. Lo straniero aveva conosciuto la 19enne quella sera stessa in zona lungarno, mentre si trovavano in compagnia di alcuni amici. Scattato il divieto di vendita degli ... ilgiornale

libellula58 : RT @LaStampa: Aggressione sessuale in un vagone in sosta a Porta Nuova. Tunisino di 23 anni arrestato dagli agenti del commissariato San Pa… - AnnaP1953 : RT @LaStampa: Aggressione sessuale in un vagone in sosta a Porta Nuova. Tunisino di 23 anni arrestato dagli agenti del commissariato San Pa… - PAOLO30158591 : RT @squilibrioxxx: Tunisino stupra ragazza a #Torino Ma cosa vi dice il cervello per andare da queste merde in luoghi appartati in cui, pro… -