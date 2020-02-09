Traffico Roma del 09-02-2020 ore 10:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) Traffico SCARSO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE AGEVOLATA DALLA DOMENICA ECOLOGICA. BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI DA EURO 4 E SUCCESSIVE. POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE PER BUS, TRAM E METROPOLITANE. IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE CHIUSURE PER IL Traffico. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00. A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, SULLE STRADE CIRCOSTANTI IL VATICANO E SUL LUNGOTEVERE DISAGI PER IL Traffico, COMUNQUE CONTENUTI IN VIRTÙ ... romadailynews
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