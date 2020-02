Torino: scritta antisemita e stella di David su un portone (Di domenica 9 febbraio 2020) Una scritta antisemita (“Jude”) e una stella di David sono apparse sulla porta di un appartamento a Torino. Non è il primo episodio di questo genere nel capoluogo piemontese e stavolta l’obiettivo è diventato Marcello Segre, presidente dell'associazione Piemonte Cuore onlus, persona molto conosciuta nell’ambito del volontariato locale. L’accaduto è stato segnalato alle autorità dallo stesso Segre e la Digos ha avviato già le indagini del caso. "C'è rammarico per gesti che sviliscono il valore di una comunità civile come quella piemontese, da sempre inclusiva e lontana da derive antisemite", fa sapere il presidente dell’associazione Piemonte Cuore onlus. Udine: disegnata svastica su casa di una deportata di Auschwitz Una svastica è stata disegnata con un pennarello nero sulla casa di una deportata di Auschwitz a San Daniele del Friuli, ... blogo

marino29b : RT @JCostanzo_M5S: TORINO NON È QUESTO Un altro episodio ignobile di razzismo nei confronti di un nostro concittadino torinese di religion… - SupposteRette : RT @JCostanzo_M5S: TORINO NON È QUESTO Un altro episodio ignobile di razzismo nei confronti di un nostro concittadino torinese di religion… - JCostanzo_M5S : TORINO NON È QUESTO Un altro episodio ignobile di razzismo nei confronti di un nostro concittadino torinese di rel… -