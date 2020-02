Thailandia, 27 morti nella sparatoria davanti a un centro commerciale: ucciso l’assalitore. Premier: “Una strage senza precedenti” (Di domenica 9 febbraio 2020) È stato ucciso il soldato che ieri ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Khorat, in Thailandia, provocando 27 morti e 32 feriti. Il capo delle forze speciali, Jirabhob Bhuridej, ha confermato la morte dell’assalitore: il blitz ha messo fine a un assedio durato ore, con il soldato asserragliato dentro il mall con diversi ostaggi. “Una strage senza precedenti”, ha detto il premier thailandese Prayut Chan-O-Cha. “Speriamo che sia la prima e l’ultima”. Si indaga sulle ragioni della sparatoria: secondo quanto riferito dal primo ministro, il sergente, 32 anni, avrebbe compiuto il massacro per un “problema personale” legato alla vendita di una casa. L’assalitore, il sergente Jakrapanth Thomma, ha prima ucciso un colonnello suo superiore (e la suocera dell’uomo) poi ha saccheggiato il deposito d’armi di una caserma dell’esercito, ... ilfattoquotidiano

