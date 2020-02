Sanremo 2020: Sky TG24 svela il nome del vincitore in anticipo (Di domenica 9 febbraio 2020) Mentre all'Ariston si prendeva tempo, Sky TG24 ha annunciato il nome del vincitore di Sanremo 2020, Diodato, con quasi un'ora di anticipo. Quando alle 2.30 del mattino è stato annunciato finalmente il vincitore di Sanremo 2020, non è stata certo una sorpresa visto che Sky TG24 aveva anticipato il nome del vincitore, Diodato, da almeno 50 minuti. Una spiacevole gaffe, da parte di Sky TG24, che in sovraimpressione, mentre al Festival di Sanremo 2020 si attardavano in ogni modo possibile tra un intervento di Fiorello - riuscitissimo, ma era pur sempre tardi - un balletto di Diletta Leotta e poi a seguire, altre coreografie, performance, canzoni, mandava la scritta con il nome del vincitore di Sanremo 2020. La scritta è stata poi ... movieplayer

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -