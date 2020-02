Sanremo 2020, il vincitore: Diodato con Fai rumore (Di domenica 9 febbraio 2020) Secondo Sky tg 24 Sanremo 2020 se lo aggiudica Diodato con il brano Fai rumore, è lui il vincitore della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana. Il cantante ha prevalso nella serata finale della kermesse canora e successivamente anche nella finalissima a tre, dov’era giunto assieme a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari. notizie

