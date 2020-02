Novanta migranti alla deriva, la Libia non interviene e l’Italia scrive per chiedere più tutele (Di domenica 9 febbraio 2020) migranti alla deriva soccorsi da ONG, Italia scrive a Tripoli per inviare modifiche al Memorandum allo scopo di garantire tutele ai migranti. La ONG spagnola Maydayterraneo ha soccorso 80 migranti, il cui barcone era stato segnalato “in grave pericolo” da Alarm Phone, il servizio telefonico che assiste le persone che tentano la traversata del Mediterraneo. … L'articolo Novanta migranti alla deriva, la Libia non interviene e l’Italia scrive per chiedere più tutele NewNotizie.it. newnotizie

Novanta migranti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Novanta migranti