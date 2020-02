Nessuna farsa con lo spoiler di Sky TG24 con Diodato vincitore di Sanremo: spiegazione semplice (Di domenica 9 febbraio 2020) Un errore umano lo spoiler di Sky TG24 in merito al vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, annunciato dall’emittente attorno all’1.30 nella notte tra sabato e domenica, con le sue news in scorrimento. Quanto avvenuto, infatti, ha alimentato le voci su complotti e scelte prestabilite in merito al vincitore di questa rassegna, grazie anche a quanto pubblicato da Jerry Calà. Come del resto vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale con il nostro articolo di questa notte. Spieghiamo lo spoilier di Sky TG24 su Diodato vincitore di Sanremo In realtà, la spiegazione sullo spoiler di Sky TG24 è più semplice di quanto si possa pensare. E, a tal proposito, un contributo interessante arriva anche dai colleghi di Fanpage. Pur circolando versioni differenti su quanto avvenuto un’ora prima che Amadeus annunciasse Diodato come vincitore del Festival di Sanremo 2020, ... bufale

