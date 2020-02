Napoli, striscione contro il caro prezzi non ammesso: i gruppi della curva B disertano (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si erano presentati con uno striscione contro il caro prezzi per la gara di Champions League con il Barcellona, ma al momento dei controlli sono stati respinti. Proprio per questo motivo i gruppi della curva B hanno deciso di disertare e non essere presenti alla stadio San Paolo in occasione di Napoli-Lecce, gara iniziata da pochi minuti. L'articolo Napoli, striscione contro il caro prezzi non ammesso: i gruppi della curva B disertano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

