Lutto nella comunità di Miano: è scomparso don Franco Del Vecchio (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMiano (Na) – La comunità cattolica di Miano oggi piace la scomparsa prematura di Don Franco Del Vecchio. A diffondere la notizia è stata proprio la comunità parrocchiale. “È venuto a mancare in questi minuti Don Franco Del Vecchio, giovane Parroco, figlio di Miano”, si legge su alcuni gruppi Facebook dedicati alle zone del Rione san Gaetano e di via Ianfolla. L’ultimo saluto a Don Franco sarà dato proprio nella parrocchia dove arrivò nel 2017, per sostituire lo storico parroco Don Vittorio Siciliani. Numeri i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte dei fedeli dove l’arrivo della spiacevole notizia. L'articolo Lutto nella comunità di Miano: è scomparso don Franco Del Vecchio proviene da Anteprima24.it. anteprima24

cristinamucciol : RT @goldbergvariaz: @MissTiptree @cristinamucciol @repubblica Elaborare significa trasformare un lutto nella traccia di una nuova speranza. - goldbergvariaz : @MissTiptree @cristinamucciol @repubblica Elaborare significa trasformare un lutto nella traccia di una nuova speranza. -