LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte, pettorale n.9 per Brignone, 11 per Goggia (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperG CLICCA QUI PER IL PARALLELO MASCHILE DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 13.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO) 11.07 La pista è ghiacciata, il tracciato disegnato da Feltrin, allenatore dell’Italia, decisamente tecnico. Nella parte centrale è un “gigantone”. 11.03 I pettorali di partenza delle azzurre: 2 Curtoni, 4 Marsaglia, 9 Brignone, 11 Goggia, 16 Bassino, 23 Nicol Delago (che non partirà a causa dell’influenza), 33 Gasslitter, 49 Pirovano, 51 Nadia Delago. 10.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Garmisch. Quando torna Mikaela Shiffrin? – L’analisi su Federica Brignone – Federica Brignone può credere alla Coppa del Mondo? – Le dichiarazioni di Sofia Goggia – Le parole di Federica Brignone – La classifica della Coppa del Mondo – La ... oasport

