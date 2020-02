Inter-Milan, Lukaku in clima derby: “Non dimentico il 4-0 e il gol di Thiago Motta” (Di domenica 9 febbraio 2020) A poche ore dal derby contro il Milan - che in caso di vittoria potrebbe ridare la vetta della classifica all'Inter - Romelu Lukaku ha ricordato la vittoria per 4-0 con Sneijder in campo: "Non la dimentico, impressionato da Eto'o, Milito e Thiago Motta. I miei miti? Adriano e Ronaldo. Come mi carico? Pensando positivo e con il rap d'annata" fanpage

