Gossip Uomini e Donne, Giulia e Daniele: “Pronti per il grande passo!” (Di domenica 9 febbraio 2020) Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon: “Siamo pronti per la convivenza!” Quando si esce dal Trono Classico di Uomini e Donne la relazione che si andrà a cucire può sfilacciarsi nel giro di poche settimane, oppure vestire così bene adddosso da risultare piuttosto durevole. E’ il caso, dopo tre mesi insieme, della coppia formata da Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon che al settimanale Uomini e Donne Magazine hanno annunciato di voler fare il grande passo: la convivenza. Nella società è regola taciuta (ma neanche troppo) che la vita debba essere scandita da gradini ben definiti: fidanzamento, convivenza, matrimonio, figli e poi l’inevitabile termine dell’esistenza. “Non vediamo l’ora di fare questo passo” hanno annunciato, “sarà la nostra prima volta e abbiamo preso al volo in affitto un bilocale a Roma”. Uomini e ... lanostratv

