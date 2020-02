Domenica In | Signora contro Selvaggia Lucarelli: “Sei come Tina Cipollari” (Di domenica 9 febbraio 2020) Domenica In | Una Signora del pubblico di Mara Venier è insorta contro Selvaggia Lucarelli paragonandola a Tina Cipollari di Uomini e Donne Selvaggia Lucarelli è famosa al pubblico del piccolo schermo, e della rete, per i suoi commenti sui personaggi del piccolo schermo. Commenti, spesso e volentieri, tutt’altro che dolci e comprensivi. Quest’atteggiamento, nonostante … L'articolo Domenica In Signora contro Selvaggia Lucarelli: “Sei come Tina Cipollari” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

