Domenica In, in onda c’è Selvaggia Lucarelli: Elettra Lamborghini non entra in studio. La giornalista di TPI: “Per evitare il confronto ci vuole talento” (Di domenica 9 febbraio 2020) C’è Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini non entra in studio Colpo di scena nella puntata di Domenica In del 9 settembre dedicata al post Festival in diretta da Sanremo. Elettra Lamborghini si rifiuta di entrare in studio quando scopre che tra gli ospiti in studio è presente la giornalista di TPI Selvaggia Lucarelli. Dopo la pausa pubblicitaria, Selvaggia Lucarelli chiede la parola alla padrona di casa Mara Venier e spiega: “Volevo dire una cosa: io e gli altri giornalisti qui presenti abbiamo visto che dietro le quinte c’era Elettra Lamborghini con un vestito oro. Abbiamo notato anche dalla scaletta che sarebbe dovuta entrare in studio subito dopo la pubblicità ma mi hanno detto che se n’è andata e ha lasciato Sanremo perché ha saputo che c’ero io in studio”. Mara Venier conferma la versione dei fatti riportata dalla giornalista di ... tpi

