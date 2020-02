Cucchi: “perché Giua non è andato al Var a rivedere l’azione?” (Di domenica 9 febbraio 2020) Appare evidentemente chiaro l’errore di Giua nel valutare l’episodio di Napoli-Lecce che ha visto protagonista Milik. Il giornalista ha commentato con un post su Twitter Non amo parlare di decisioni arbitrali. Però faccio fatica a capire perché non rivedere al #Var episodi come quelli di Napoli. Il Var a questo dovrebbe servire: a comprendere se si è visto bene. Detto ciò, ottimo Lecce e #Napoli vittima dei suoi errori sottoporta. #NapoliLecce — riccardo Cucchi (@CucchiRiccardo) February 9, 2020 L'articolo Cucchi: “perché Giua non è andato al Var a rivedere l’azione?” ilNapolista. ilnapolista

napolista : Cucchi: “perché Giua non è andato al Var a rivedere l’azione?” Su Twitter: “Non amo parlare di decisioni arbitrali… - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Cucchi: “Perché non rivedere al Var?” - MundoNapoli : Cucchi: “Perché non rivedere al Var?” -