Come si trasmette il Coronavirus? L’esperto fa chiarezza (Di domenica 9 febbraio 2020) Secondo un esperto cinese, Feng Luzhao, ricercatore di malattie infettive presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il nuovo Coronavirus non “galleggia” nell’aria a lungo, e attualmente non è dimostrato che possa essere trasmesso attraverso l’aerosol. Il virus viene trasmesso principalmente attraverso goccioline respiratorie e via contatto, ha precisato Feng, aggiungendo che normalmente il patogeno viene trasmesso in un intervallo da uno a due metri. L’esperto consiglia di usare fazzoletti, mani o braccia per coprire la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce per evitare schizzi di goccioline e contrastare la diffusione. Coronavirus: cosa fare quando compaiono i sintomi sospetti e quando rivolgersi al medico Coronavirus cinese: i sintomi principali e il primo campanello d’allarme da tenere sotto ... meteoweb.eu

