Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2020: Chiara Hoelzl in fuga a +90 su Lundby, Lara Malsiner 15ma (Di domenica 9 febbraio 2020) La tappa di Hinzenbach è andata in archivio con la padrona di casa austriaca Chiara Hoelzl che ha centrato una strepitosa doppietta rafforzando la propria leadership nella Classifica generale di Coppa del Mondo. La 22enne nativa di Schwarzach im Pongau, reduce da quattro successi di fila, vanta adesso un margine di 90 punti sulla norvegese Maren Lundby e di 171 sulla connazionale austriaca Eva Pinkelnig. Molto più attardate le altre a partire dalla quarta piazza di Sara Takanashi, distanziata oltre 400 punti dalla vetta. Di seguito la Classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. Classifica Coppa DEL Mondo femminile salto CON GLI SCI 2019-2020 1. Chiara Hoelzl (Austria) 1030 2. Maren Lundby (Norvegia) 940 3. Eva Pinkelnig (Austria) 859 4. Sara Takanashi (Giappone) 608 5. Katharina Althaus (Germania) 503 6. Daniela Iraschko-Stolz (Austria) 428 7. ... oasport

