Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Avete già il magone per la fine del Festival di Sanremo 2020? Niente paura: Che Tempo Che Fa, in onda stasera alle 21 su Rai2 con la conduzione di Fabio Fazio, ospiterà il conduttore Amadeus e l'ottavo classificato Achille Lauro, che ha attirato l'attenzione di tutti per i suoi look citazionisti (ieri sera era vestito da Elisabetta I Tudor).In studio anche il cast del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, visto nella serata di apertura della kermesse canora (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone) e nelle sale a partire dal 13 febbraio, mentre dopo poche ore - si sono visti all'Ariston praticamente alle due di notte - ecco nuovamente gli attori della pellicola La mia banda suona il pop. Ritorna Orietta Berti, che quest'anno festeggia 55 anni di carriera.Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 9 febbraio ... blogo

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - borghi_claudio : @tronkon1 A parte che non è che 'abbandono un ruolo strategico' all'opposizione. Noi in Lega lavoriamo in squadra e… -