Camera | per suppletive dopo 5 mesi Gualtieri riprende post Facebook

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Care amiche, cari amici, dove eravamo rimasti… Cinque mesi fa, giorno più giorno meno, pubblicavo su questa pagina il mio ultimo post datato 22 agosto. Ero stato da poco riconfermato presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo. La comunicazione che ha cambiato la mia vita mi arrivò pochi giorni dopo quel mio ultimo post: Pd e Cinquestelle avevano trovato l'accordo per formare un nuovo governo e mi si chiedeva di lasciare Bruxelles per assumere l'incarico di ministro dell'Economia e delle Finanze. Un onore immenso ma anche la consapevolezza di una grandissima responsabilità". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, annunciando la ripresa dei suoi post in vista della campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio di Roma 1 della Camera.

