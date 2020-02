Calciomercato – De Laurentiis non accontenterà il belga | Mertens lascia Napoli

Calciomercato - anomalia Napoli : De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice : Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrhamani: 95 milioni sul mercato di gennaio rappresentano un inedito assoluto per Aurelio De Laurentiis. E dire che nella sua veste di presidente di calcio Adl ha mostrato spesso di essere disposto a smentire se stesso e i suoi “dogmi”, ma quello di non spendere tanto a campionato in corso sembrava intoccabile. Parlare di Grassi e Regini o di Zinedine Machach ai napoletani infatti equivale ad aprire ferite e ...

Calciomercato – De Laurentiis offre il rinnovo a Dries Mertens : Calciomercato – De Laurentiis pronto a rinnovare il contratto al belga Calciomercato – Giungono...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ora punta Rodriguez : Calciomercato Napoli, De Laurentiis non si ferma: ora punta Rodriguez, il cui passaggio dal Milan al Fenerbache è saltato Nonostante sia naufragata la trattativa col Fenerbahce, in casa Milan rimane in uscita Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non rientra nei piani di Pioli ed è stato ampiamente superato da Theo Hernandez nelle gerarchie per la corsia sinistra dei rossoneri. E sul giocatore nelle ultime ore, secondo quanto riporta Il ...

Calciomercato Napoli - è ufficiale : Matteo Politano è azzurro - c’è l’annuncio di Aurelio De Laurentiis : Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri a Villa Stuart, a 9 giorni di distanza da quelle fatte per conto della Roma, il calciatore è azzurro. L’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato come ormai da tradizione su Twitter con un classico “Benvenuto Matteo”. Matteo Politano approda all’ombra del Vesuvio in prestito per 18 mesi per ...

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell'era De Laurentiis : Il Napoli non aveva mai investito così tanto nel mercato di gennaio Il Corriere dello...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano : Calciomercato Napoli – Nelle ultime ore potrebbe decollare lo scambio Llorente-Politano Saltato lo scambio...

Calciomercato Napoli – Ancelotti vuole Boga - il giocatore che piace a De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Su Boga del Sassuolo c'è anche l'Everton di Carlo Ancelotti Calciomercato Napoli...

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis sorride : 33 milioni investiti - mai speso così tanto a gennaio : ll Napoli di Aurelio De Laurentiis non aveva mai speso così tanto nell’ultimo decennio durante una singola finestra del mercato di riparazione. Ormai era diventata una tradizione: gennaio non è mai stato particolarmente fruttifero per gli azzurri. Anzi, i tifosi ricordano spesso e volentieri le trattative poco importanti o saltate addirittura all’ultimo momento. Basti pensare al mancato trasferimento di Simone Verdi due anni fa. ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz si impunta sulla clausola : è scontro con Aurelio De Laurentiis? : Il rendimento di Fabian Ruiz nell’ultimo periodo è visibilmente calato, tanto che la scenata in Sassuolo-Napoli al momento della sostituzione è ancora davanti agli occhi di tutti. In Spagna, però, tante squadre stimano enormemente il giocatore e le big come Real Madrid e Barcellona continuano a seguirlo con molto interesse. Secondo La Repubblica, l’ex Real Betis ha rifiutato finora tutte le proposte di rinnovo ricevute dal presidente ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a sorpresa : offerti 15 milioni per Acuna : Calciomercato Napoli, De Laurentiis a sorpresa: offerti 15 milioni per Acuna La società azzurra continua a lavorare incessantemente sul mercato invernale, pronta a risollevare il capo e recuperare posizioni in classifica che gli competono. Il neo tecnico Gattuso, avrebbe chiesto alla dirigenza un terzino mancino poichè Ghoulam non offre le garanzie necessarie. Secondo Tuttosport gli azzurri avrebbero offerto 15 milioni di euro allo ...

Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli : Calciomercato – Il Napoli non ha gettato la spugna per il giocatore della Fiorentina Calciomercato – Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli starebbe valutando varie ipotesi per rinforzare il centrocampo. Con Lobotka ad un passo non è da escludere l'arrivo di un altro centrocampista. De Laurentiis stravede per Gaetano Castrovilli, centrocampista giovanissimo della Fiorentina che sta disputando un

Calciomercato Napoli - il retroscena : Aurelio De Laurentiis voleva Sandro Tonali del Brescia : Il Napoli aveva pensato a Lucas Torreira come obiettivo per il centrocampo in questa sessione di Calciomercato, poi ha virato su Stanislav Lobotka. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, Aurelio De Laurentiis era entrato in contatto con Massimo Cellino per Sandro Tonali, regista classe 2000. Il Brescia, però, ha preferito non privarsene per non sottrarre forze utili alla ricerca della salvezza. Inoltre, il giocatori è nel giro della ...

Castrovilli al Napoli? / Calciomercato news : De Laurentiis lo vuole - affare difficile : Castrovilli al Napoli? Calciomercato news, le ultime notizie sulle trattative dei campani. Il giovane della Fiorentina piace a De Laurentiis.

Calciomercato Napoli - si lavora sui rinnovi : Aurelio De Laurentiis vuole la clausola per Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski : Il Napoli sta continuando a lavorare sul mercato e secondo il sito de La Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato qualche sviluppo nelle ultime ore. “Le clausole sono l’argomento che ha impedito, finora, che si raggiungesse l’accordo con Milik e Zielinski. I due casi sono diversi, ma simili per quello che riguarda la clausola rescissoria che De Laurentiis vorrebbe inserire nei rispettivi contratti. I giocatori non sarebbero ...