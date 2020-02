A tavola: i 4 snack da evitare se ci tenete alla linea (Di domenica 9 febbraio 2020) Quando la fame chiama fuori orario, siamo portati ad ingurgitare la prima cosa che troviamo a disposizione, senza pensare troppo alle conseguenze. Il problema è che a volte, anche con le migliori intenzioni, incappiamo in errori perché pensiamo che certi alimenti siano salutari, quando in realtà non è così.La dietista Susie Burrell ha evidenziato 4 spuntini apparentemente “amici” ma che in realtà sono sicuramente da evitare.Gli snack da evitare: cracker di risoI cracker di riso non sono in realtà lo spuntino così sano come molte persone li percepiscono. Susie dice: “Dal punto di vista nutrizionale, i cracker hanno molto poco da offrire. Sono un carboidrato trasformato alla fonte concentrato e solo dieci cracker di riso (o una singola fila) sono l’equivalente di carboidrati di due fette di pane a basso contenuto di carboidrati. Quindi se mangi l’intero ... italiasera

italiaserait : A tavola: i 4 snack da evitare se ci tenete alla linea -