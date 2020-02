15enne accoltellato in classe: arrestata una coetanea (Di domenica 9 febbraio 2020) Una ragazza di 15 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo la morte del suo coetaneo Babacar Diagne, accoltellato in classe. C’è un’altra svolta nel caso di Babacar Diagne, il 15enne è stato trovato morto a Coventry, in Inghilterra, dopo un brutale accoltellamento. Nelle scorse ore una ragazzina della stessa età è stata … L'articolo 15enne accoltellato in classe: arrestata una coetanea è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

