VIDEO Elettra Lamborghini sulla squalifica di Morgan-Bugo: “No ragazzi, adesso io arrivo ultima” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ancor più della gara canora, nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ad appassionare è stato il clamoroso litigio tra Morgan e Bugo. Il duo, salito sul palco del Teatro Ariston per cantare il pezzo “Sincero” si è reso protagonista di un clamoroso fuoriprogramma. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DEL LITIGIO TRA Morgan E Bugo Per quanto è accaduto, la giuria si è vista costretta a squalificare i due e la reazione di Elettra Lamborghini su questa decisione ha suscitato l’ilarità di tutti: “No ragazzi, adesso io arrivo ultima“, alludendo al fatto che con Morgan e Bugo in gara avrebbe potuto evitare la “maglia nera” del Festival. Di seguito il VIDEO: VIDEO Elettra Lamborghini sulla squalifica di Morgan-Bugo: “No ragazzi, adesso io arrivo ultima” Ma quanto è bella la spontaneità di Elettra Lamborghini? #Sanremo2020 ... oasport

