Verona-Juventus oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (8 febbraio) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sabato 8 febbraio (ore 20.45) si giocherà Verona-Juventus, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, nella città scaligera, andrà in scena un infuocato confronto per le sorti della classifica di entrambe le squadre: i veneti infatti proveranno a dare seguito a una stagione al momento praticamente perfetta, che li ha visti negli ultimi cinque giorni fermare (in trasferta) prima il Milan e poi la Lazio blindando ampiamente il discorso relativo alla salvezza. Gli uomini di Sarri invece dopo le sconfitte di polemiche relative al match contro la Fiorentina, conclusosi comunque con un 3-0 netto ai danni dei viola, cercheranno di proseguire nel loro incedere in testa alla classifica sperando di staccare ulteriormente l’Inter. Segui Verona-Juventus in diretta streaming su DAZN Si preannuncia una gara accesa fra le due ... oasport

GoalItalia : Sarri pensa al nuovo ruolo di Dybala con Ronaldo e Douglas Costa ???? - forumJuventus : ?? I convocati per #VeronaJuve ?? Out Danilo e Bernardeschi ?? Aggregati Coccolo e Olivieri ??… - forumJuventus : Sarri pre #VeronaJuve: 'Verona pericolosissimo. In questo momento è giusto dare continuità a Rabiot. Chiellini è gu… -