Utenti contro Rula Jebreal dopo il suo post su Trump: "Fa bodyshaming" (Di sabato 8 febbraio 2020) dopo il suo tweet su Trump con il ciuffo biondo al vento, la giornalista è stata duramente attaccata dagli Utenti, che l'hanno accusata di usare due pesi e due misure: “Proprio lei che fa la paladina del politicamente corretto? Proprio lei che si inalbera per le discriminazioni?” Federico Garau Persone: Rula Jebreal  ilgiornale

