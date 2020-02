Traffico Roma del 08-02-2020 ore 12:30 (Di sabato 8 febbraio 2020) PER Traffico MOLTO INTENSO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. CI TROVIAMO NELLA PERIFERIA EST DELLA CITTÀ. PER URGENTI LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE ANCHE VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VITINIA. RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO AL VIA OSTIENSE TRA CASAL BERNOCCHI E VIA DEL RISARO. AL GIANICOLENSE A CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA. LAVORI DI POTATURA ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, INEVITABILI I RALLENTAMENTI TRA VIA TRIONFALE E VIA STRESA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA ... romadailynews

